VHF Akademie - Jetzt anmelden

ÖFFH: Die erste österreichische VHF Akademie optimiert Theorie und Praxis

Die professionelle Montage von vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden (VHF) ist der Gradmesser für die bewährte Ästhetik, Langlebigkeit und Wartungsfreiheit der VHF. Für österreichische Verarbeiter, Fassadenplaner, Ingenieure, Zimmereifachkräfte, oder Fassadenberater im Außendienst gibt es seit kurzem die Möglichkeit, an der zweitägigen VHF Fassadenakademie des Österreichischen Fachverbands für hinterlüftete Fassaden (ÖFHF) teilzunehmen. Das Interesse an der vom europäischen Dachverband IFD anerkannten Bildungsmaßnahme ist groß. So konnten allein in den letzten Monaten bereits 90 neue VHF Verleger in Theorie und Praxis ausgebildet und nach ÖNORM M2900 zertifiziert werden.

Die erste österreichische VHF Akademie zertifiziert Fachkräfte

Die in dieser Form einmalige Fassadenakademie widmet sich auch dem Brandschutz und anderen Risiken, damit Verarbeiter umfassend ausgebildet sind. Bestmögliche Montage der VHF ist das Credo der Fassadenakademie. Als Garant für die hohe Qualität der angebotenen Inhalte und der didaktisch hochkarätigen Vermittlung dient die Evaluierung durch die Internationale Föderation des Dachdeckerhandwerks (IFD).

Zertifizierung nach ÖNORM M2900

arüber hinaus verbürgt die Zertifizierung nach ÖNORM M2900 die hohe Güte der Fassadenakademie.

Nach erfolgreichem Abschluss des Praxisteils und dem Bestehen des Abschlusstests erhalten alle Teilnehmer ihr wohlverdientes Zertifikat. Der ÖFHF bietet den zertifizierten VHF-Monteuren die Möglichkeit, auf der website des Fachverbandes angeführt zu werden. Die Veröffentlichung inklusive Firmenangaben und Link zur Unternehmensseite schafft eine zusätzliche Sicherung für Auftraggeber und verbessert die Attraktivität der eigenen Angebote.„Die Rückmeldungen der letzten Fassadenakademien zeigen uns, wie wichtig diese Initiative ist. Bereits über 90 Teilnehmer der Fassadenakademien haben ihr VHF-Wissen sowie die Qualität der Verarbeitung perfektioniert. Und das ist schließlich unser aller Ziel, denn die beste Fassade ist nicht nur eine Frage der Materialqualität, sondern immer auch der Montagequalität“, betont Zaiser.

Die Veranstaltung findet am Lehrbauhof Salzburg (Moosstraße 197, 5020 Salzburg) statt.

